La douceur de l'eau

"Finalement, le seul moyen d'avoir une vie qui en vaille la peine, c'était d'aller la chercher ailleurs, là où ils n'auraient peut-être pas plus, mais, avec un peu de chance, pas moins". La petite ville d'Old Ox, en Géorgie, vit les dernières heures de la guerre de Sécession : les esclaves viennent d'être émancipés par les soldats unionistes. Prentiss et son frère Landry savourent amèrement leur liberté dans un monde qui ne leur offre aucun travail. Forcés de se cacher dans un domaine au coeur d'une forêt, ils finissent par être embauchés par le propriétaire, George Walker - un homme hanté par la mort au combat de son fils. Des liens de confiance se tissent peu à peu entre ces êtres tourmentés. Jusqu'au jour où un homme vient frapper à la porte des Walker et bouleverse ce fragile équilibre...