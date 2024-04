Ça commence avec la boule au ventre

Une avocate lève le tabou de la souffrance des femmes au travail Je suis une femme en colère. Une colère froide et lucide. Je suis en colère parce que j'ai compris à quel point la maltraitance au travail pouvait être dévastatrice. J'ai compris que les femmes étaient en première ligne face aux agressions et au harcèlement moral ou sexuel, et que ni l'entreprise ni la loi ne les protégeaient suffisamment. Depuis plus de dix ans, je défends des dossiers qui touchent aux violences que subissent les femmes au travail : discrimination à l'embauche, inégalités salariales, emprise, harcèlement, violences sexistes ou sexuelles, maternité sanctionnée, plafond de verre... J'ai voulu donner la parole à ces femmes. Raconter leur histoire, leur intimité. Donner un visage à cette souffrance silencieuse qui commence avec une boule au ventre...