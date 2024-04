Dragon Quest - Les Héritiers de l'Emblème T33

Une épopée Dark Fantasy 100 % inédite dans l'univers de Dragon Quest ! A la tour des mirages, Aros et ses compagnons sont témoins des événements vécus par Zoma et le héros Artodans le passé. Rubiss avait prédit que les deux amis chasseraient le mal ensemble, mais au fil du temps, Zoma s'est laissé séduire par les forces des ténèbres et a commis l'irréparable... Pendant ce temps, Tia, qui a créé de nouvelles terres, Sabato, qui cherche à replanter Yggdrasil, et Tao, qui s'est rendu aux enfers pour libérer l'âme d'Arus, oeuvrent chacun de leur côté pour ramener la paix dans le monde. Trouveront-ils un moyen d'arrêter le grand roi démon, qui a ressuscité sans son âme ? Découvrez Dragon Quest - Les Héritiers de l'emblème, une histoire inédite de l'univers fabuleux de Dragon Quest ! Ce récit de dark fantasy, publié au Japon dans le Young Gangan (Übel Blatt, The Arms Peddler...), surprendrales habitués de la licence avec son approche beaucoup plus sombre et violente... Un prince en plein désarroi, un royaume en dérive : avant de sauver le monde, le héros devra d'abord se sauver lui-même ! Série terminée en 34 tomes