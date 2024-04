C'est l'histoire d'une femme qui, incapable d'affronter la fin d'une histoire, va vivre de façon paradoxale la fin de ce lien. , dans une ambivalence dévorante. Une femme qui n'en finit pas de finir... Histoire d'une fin inassumable. Celle d'une "passion thérapeutiquew" . Celle d'une femme pour qui toute rupture de lien est vécue comme une entaille dans la chair du temps, une bascule, un impensable et qui pour survivre va , par l'écriture, tisser de la continuité dans la matière, apprivoiser lentement la possibilité d'un départ. Pendant des mois elle va écrire à un homme qu'elle tente de quitter, un homme silencieux, en retrait. Une femme radicale, une femme tragique qui vit entre être et n'être plus, et qui nous pose la question : Que reste-t-il de soi dans l'autre qu'on a quitté ? Une femme paradoxale qui pour ne pas perdre l'autre, décide de partir volontairement, de retourner la donne, de prendre le contrôle, en disant : Je ne vous quitte pas, juste je pars... et nous nous retrouverons...