Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Un vieillard et son teckel coulent des jours paisibles jusqu'à l'arrivée de leurs nouveaux voisins. Des parents ne remettant jamais en question la vulgarité et la violence de leurs paroles ou de leurs actes devant leur fille unique. Une rose choyée qui n'attend qu'une maladresse pour enclencher les rouages du destin. Un gardien d'un labyrinthe prêt à " offrir " son temps et à donner des leçons sans compter. Les apparences peuvent être trompeuses : derrière des yeux bienveillants et paisibles peuvent se dissimuler ceux d'une créature maléfique, et sous les visages les plus innocents se cache parfois une sombre vérité. Egarée dans les méandres du Royaume des Rêves, la petite Laurie en fera le triste constat. Le Bonhomme Sept Heures, personnage populaire au Canada, à l'instar du père Fouettard en Europe, est un être légendaire, créé pour assagir les enfants en leur faisant peur...