Erwann - Tome 4 Roulements résilients

Ca y est, c'est le jour J pour Erwann : la compétition sportive internationale commence. Avec son équipe, le jeune skateur bat des records. Megan concourt elle aussi, pour l'équipe canadienne. Les fans et supporters sont là pour les soutenir, Erwann a tout pour être pleinement heureux et profiter de ce moment exceptionnel. Mais la pression est forte et le milieu sportif professionnel ne pardonne rien.