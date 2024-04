Pratiques, langage, culture. Une approche didactique

Comment penser la façon dont le langage s'entremêle aux pratiques humaines, à la culture ? La réponse se situe ici au sein du cadre de la Théorie de l'Action Conjointe en Didactique (TACD). Dans ce cadre, est abordée la didactique des langues et des cultures à travers des notions comme celle de " jargon " ou de " modèle de culture ". Fondées sur des exemples concrets à l'école (maternelle, élémentaire, lycée), les questions de l'apprentissage du langage, des langues et des pratiques culturelles sont traitées de façon à comprendre et à transformer en profondeur les pratiques à l'école et les pratiques de l'école.