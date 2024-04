Béziers. Méditerranée

Pont Vieux, cathédrale, musée Fayet, allées Paul-Riquet, Plateau des Poètes, 9 écluses de Fonseranes, canal du Midi et rives de l'Orb, mais aussi Sérignan, Valras-Plage, le domaine des Orpellières et les vignobles ancestraux des alentours : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier et par secteur - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes - Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Béziers !