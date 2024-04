Techniques de référencement web. Audit et suivi SEO, 5e édition

L'objectif de cet ouvrage est de répondre aux nouvelles contraintes imposées par le monde du référencement web. Non pas que le SEO change radicalement de manière quotidienne, il faut bien avouer que des nouveautés ne cessent d'être annoncées et nous devons être de plus en plus aguerris pour réagir face à ces évolutions. Après quelques sains rappels sur l'historique des moteurs de recherche et la méthodologie du référencement, ce livre se positionne en effet de façon beaucoup plus technique que les autres sur le sujet. On y découvre par exemple les techniques à maîtriser pour créer un Sitemap ou un fichier robots. txt : c'est un véritable manuel de programmation pour référenceur. S'ajoutent à cela deux parties indispensables pour gérer l'audit et le suivi SEO d'un site web. Un ouvrage essentiel pour les chefs de projet web, référenceurs et développeurs ! Enrichie de nombreux exemples et de nouvelles sections sur le référencement d'applications et de sites mobiles, la sécurité et le SEO local, la cinquième édition de cet ouvrage est également 100 % à jour sur les derniers algorithmes de Google et les nouvelles IA génératives telles que ChatGPT !