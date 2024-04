Authentique. Abandonner son besoin de reconnaissance - s'éveiller à soi - explorer sa complétude

Devenir soi sans rechercher l'approbation constante d'autrui, et si c'était possible ? Qui n'a jamais souhaité ressembler aux autres, ou paraître davantage " parfait " ? Cette quête de perfectionnement est tellement ancrée depuis notre plus jeune âge que nous avons l'impression qu'elle fait partie intégrante de notre personnalité ou de nos valeurs. Pour autant, cette quête insatiable, n'est-elle pas un conditionnement lié à notre environnement familial ou sociétal ? N'est-elle pas la conséquence d'un besoin d'amour, d'appartenance, dissimulant un besoin de reconnaissance et d'existence ? S'éveiller à soi, s'expanser pleinement et s'aimer tel que vous êtes pour l'éternité, voilà le cadeau que vous pouvez décider de vous offrir dès aujourd'hui. Car devez-vous encore patienter, vous impatienter, vous limiter ? Pour quelle raison faudrait-il perdre encore une seule seconde de votre vie par souci de faire ce que les autres attendent de vous ? Sentez-vous l'appel de votre corps et de votre âme à vous révéler, vous exprimer, vous épanouir tel·le que vous êtes, dans votre pure vérité, votre essence singulière ? Authentique ! est un cri du coeur pour vous relever et ne plus jamais vous abandonner ! C'est maintenant que tout commence...