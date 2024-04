De sang et d'encre. Tome 1, Un feu secret

Entre conspiration vampirique et alliance inattendue, plongez au coeur du premier tome de la série De sang et d'encre, romance captivante riche de mystères. Beatrice, jeune étudiante et apprentie bibliothécaire, est traumatisée par l'assassinat de son père, survenu dix ans plus tôt. Au fil de ses soirées à la bibliothèque où elle travaille, elle apprend à connaître Giovanni Vecchio, un intrigant chercheur italien qui semble obnubilé par la traduction de vieux manuscrits. En réalité, le Professeur Vecchio est un vampire qui peut contrôler le feu. Comment réagira Beatrice lorsqu'elle le découvrira ? L'aidera-t-elle à mettre la main sur le manuscrit qu'il traque depuis plus de cinq cents ans ? Giovanni prendra-t-il conscience que cette jeune humaine peut être la clé à tous ses problèmes ? Ensemble, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour déjouer un obscur complot et percer les secrets entourant la mort du père de Beatrice...