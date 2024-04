Comment lier nos destins - Tome 01

Kaoru et Hara pensent avoir fait face à toutes les épreuves et sont désormais heureux ensemble. Leur quotidien tranquille est rythmé par l'amour, l'amitié, et l'affection qu'ils portent aux enfants de Kakeru, le frère de Kaoru. Mais certaines questions subsistent, et ils ne sont pas les seuls à vouloir contrôler leur destinée...