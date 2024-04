Dog-ology. Ce que pense votre chien vraiment

Du minuscule Chihuahua à l'imposant Doberman, tous les chiens dévorent tout, courent après le facteur et aboient sur tout ce qui bouge... parce que ? Ce guide amusant essaie de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces comportements qui nous semblent bizarres, tout en essayant de révéler les secrets de la psychologie canine qui sont à l'origine de ces comportements. Des boutades et des illustrations hilarantes sur tout ce qui rend les chiens si fabuleux accompagneront le lecteur à la découverte de comment pense un chien et de ce à quoi il pense.