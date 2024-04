Un Peul à Paris

Ce livre est le récit d'un homme partagé entre trois cultures : une culture traditionnelle assurée par les femmes, l'éducation musulmane reçue à l'école coranique de son père, et la culture occidentale introduite par l'école où son père l'a envoyé. Lancé à la recherche d'un savoir nouveau, l'auteur observe les Français. La population de Paris, sauvage, fuyant le contact, se retranche dans les galeries du métro, vêtue de peaux panthères, traquée par le froid, la neige et la tristesse... Le chemin du savoir est parsemé de difficultés. Une maladie grave, l'hépatite B, vient accentuer ses épreuves. Les hospitalisations se succèdent. L'auteur est sauvé par une double transplantation du foie. On y voit comment de la poudre végétale du marabout à la médecine des blancs, et porté par les prières à la mosquée et à l'église, un musulman d'Afrique noire vit physiquement, culturellement et spirituellement ce don venu d'un autre corps. Souleymane Baldé nous livre une profonde réflexion sur la maladie et la mort, dans une confrontation entre la culture Peule traditionnelle, l'Islam et la culture occidentale, un admirable témoignage de courage et d'humanité.