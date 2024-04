Religion et rationalité au cœur de la philosophie médiévale

Il ne serait pas logique de retracer l'histoire de l'évolution de la pensée scientifique en retranchant de celle-ci le rôle joué par la période médiévale (entre 500 et 1476 ap. J C), en même temps, il serait insensé de vouloir réduire la pensée médiévale à une pensée spécifiquement religieuse. Deux prétextes permettent d'affirmer cela : d'une part, une rupture dans le processus de l'évolution de la science de mille ans ne se justifie pas. D'autre part, il convient de rappeler que l'homme garde cette spécificité de ne pas être toujours enfermé dans la nature et dans le mystère, et donc, il fallait s'attendre à des progrès de la part des savants médiévaux sur lesquels la révolution scientifique moderne s'est bien servie.