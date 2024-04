Le silence de l'inceste. La systématisation d'un silence assourdissant

Un adulte sur dix a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Pourtant, non seulement ce phénomène n'est médiatisé que depuis peu, mais en plus la répression est faible : 1% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation. C'est bien que quelque chose ne va pas. Si l'ouvrage de Camille Kouchner, La Familia Grande, publié en 2021, a participé à la mise en lumière de ces agressions intra-familiales, le silence et l'impunité demeurent. Un silence que s'imposent les victimes ou imposé par les auteurs, leurs familles et l'institution judiciaire. Les rôles s'inversent : la victime devient coupable de vouloir jeter l'opprobre sur sa famille et l'incesteur, une personne bien sous tous rapports et largement appréciée par toute la famille. Les sociologues, les psychologues, les juristes et les acteurs de la justice restaurative s'accordent pour dire que le silence de l'inceste doit cesser. Néanmoins, dans ces trois disciplines, des éléments expliquent ce silence, nous invitant alors à repenser notre rapport au silence et à la parole. Car la parole libère, au contraire du silence qui enferme.