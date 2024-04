Partager le réel par temps de crise. Réflexions et récits autour des catastrophes

Alors que de multiples crises environnementales, climatiques, sociales et économiques affectent le monde, la notion de risque a pris de l'importance, notamment pour anticiper les catastrophes. La science des risques propose des plans d'adaptation et des scenarii comme moyen de rationaliser les incertitudes attachées aux ouragans de mauvaises nouvelles. Cette science émergente n'a pas pu encore mesurer ses propres impacts et ses propres limites de façon critique. Nous apprenons maladroitement à vivre avec les catastrophes qui semblent dessiner notre nouvel horizon commun. C'est par bribes que nous appréhendons ce qui nous entoure. C'est par domaines disciplinaires spécialisés que nous décortiquons le chaos du réel. Ce qui est partagé, c'est la peur de la catastrophe et la représentation lacunaire du monde. Avec pour fil conducteur l'ouragan Irma (2017), ce livre offre un nouveau récit sur les enjeux du temps présent et l'art d'y faire face.