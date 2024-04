Toutes les clés pour prendre soin de bébé comme un pro et se rassurer ! Avec Mon p'tit cahier Soins et bobos du quotidien : - Découvrez les 4 piliers pour un bébé en bonne santé : sommeil, alimentation, hygiène du quotidien, activité motrice... les étapes du développement de votre bébé décryptées. - Gérez les tracas du quotidien : les actions de prévention pour une immunité au top, le suivi médical et les vaccins indispensables, les règles d'or pour une maison 100 % safe, les tips pour décoder et gérer les pleurs. - Soignez les inévitables petits maux : vomissements, fesses irritées, reflux, constipation... - Adoptez les bons réflexes en toute circonstance : maladies infantiles, chute, brûlure, plaie... Un récap hyper clair pour savoir quand partir aux urgences ou pas !