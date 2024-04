Mexica - Des dons et des dieux au Templo Mayor

Cet ouvrage est le catalogue officiel de l'exposition Mexica, présentée au musée du Quai Branly - Jacques Chirac. Cette civilisation, longtemps confondue avec celle des Aztèques, est pour la première fois mise à l'honneur. Cet ouvrage met en avant, pour la première fois, la civilisation Mexica, longtemps confondue avec celle des Aztèques. L'exposition du musée du quai Branly - Jacques Chirac, dont ce livre constitue le catalogue officiel, fait suite aux fouilles menées pendant plus de 40 ans au Templo Mayor de Tenochtitlan, en plein coeur de Mexico, ancienne capitale des Mexicas. Ces fouilles ont permis des découvertes archéologiques majeures, que présente cet ouvrage. Plus de 200 offrandes ont été exhumées, témoignage de l'importance de la religion chez les Mexicas, qui cherchaient à s'attirer les bonnes grâces des dieux, y compris par des sacrifices. Elles dévoilent aujourd'hui la richesse de cette civilisation, sa puissance non seulement économique mais également politique. Son étude et sa présentation au musée du quai Branly - Jacques Chirac révèlent une société dynamique, une qualité esthétique stupéfiante tout autant qu'un système de pensée symbolique passionnant et complexe.