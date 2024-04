Potions et rituels bien-être. Recettes magiques pour prendre soin de soi

Ouvrez-vous au bien-être et apprenez à vous aimer davantage grâce à la magie de la nature. De la cuisine à la salle de bain, découvrez plus de 70 recettes de potions et de rituels à réaliser selon votre besoin du moment. Concoctez des thés, cocktails, teintures ou encore huiles pour révéler tout votre potentiel, détendez-vous avec des bains aromatiques et parfumés, développez votre confiance en vous et profitez au maximum d'un instant rien qu'à vous. Vous le méritez !