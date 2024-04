Château de Toompea, place de la Liberté, musée d'Art d'Estonie KUMU, artisans de la rue Sainte-Catherine, marchés place Raekoja, cuisine paysanne et tables chics, cafés douillets et shopping design, échappée balnéaire à Pärnu : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes - Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement.