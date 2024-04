Tempura n°17 - La maison japonaise - Avril 2024

Des studios Ghibli aux films de Yasujiro Ozu, la maison japonaise a empli notre imaginaire d'images évocatrices : de larges pièces de tatami où se prélasser en été autour d'un thé grillé ; des murs nus où l'on accroche une estampe, tout au plus ; des structures en bois sans clou ni vis, qui laissent respirer la maison et pénétrer les saisons ; les ombres équivoques derrière les shoji, ces légères portes coulissantes en papier de riz... Mais au-delà de cette architecture iconique et de son rapport unique au design, la maison japonaise a suivi de près les évolutions sociales de l'archipel : restructuration des rapports familiaux, catastrophes naturelles, exode rural, concentration des populations dans les villes, etc. Regarder les formes d'habiter au Japon en dit souvent plus long qu'on ne le croit sur ses habitants et leurs moeurs, et permet aussi de préfigurer les évolutions à venir. Plongez avec nous dans l'intime des maisons japonaise pour un numéro aussi beau que riche de sens !