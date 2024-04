Booster son anglais professionnel. Les clés pour bien communiquer dans toutes les situations pro, à l'écrit comme à l'oral

Devenir un pro en anglais, à l'écrit comme à l'oral ! Savoir bien communiquer en anglais avec ses clients, ses partenaires, sa hiérarchie ou ses collègues étrangers peut s'avérer indispensable et nécessiter une préparation sur le fond, ainsi qu'une pratique de la langue très ciblée, à l'écrit comme à l'oral. Partant de nombreuses situations de terrain où le savoir-faire professionnel et la pratique de la langue sont des facteurs clés de réussite (accueillir un visiteur, défendre un argumentaire, présenter ses produits, animer une réunion, négocier les clauses d'un contrat, piloter un projet, gérer la relation client...), ce livre est une véritable boîte à outils opérationnelle pour tous ceux qui souhaitent perfectionner leur anglais pro. Il dispense par ailleurs les meilleurs conseils et astuces pour en finir avec les pièges de la langue. - 60 situations de communication passées au crible, pour un apprentissage pas à pas. - De nombreux dialogues, pour améliorer sa compréhension orale. - 60 modèles de documents personnalisables prêts à l'emploi.