Dessiner les créatures kawaii de la forêt

Apprenez à dessiner la nature version kawaii ! Chacun de ces 200 modèles craquants et faciles à dessiner est décomposé en 4 étapes maximum. En quelques coups de crayon, représentez les végétaux, les animaux, les lutins et bien d'autres créatures adorables qui peuplent les bois et les forêts. Basée sur l'assemblage de formes très simples, cette méthode de dessin vous garantit un résultat inratable.