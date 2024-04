Professionnaliser les gouvernances. La vraie grandeur du pouvoir souverain

Cet ouvrage s'adresse en premier lieu, et sans intention de préséance, aux dirigeants, propriétaires ou mandataires, sincères et consistants, qui ont le souci d'offrir à leur organisation une stratégie robuste et un destin désirable, et qui comprennent que cela n'est possible qu'au prix d'une humble relativisation de leur propre pouvoir. L'un des moyens de réussir ce défi moral et organisationnel consiste à organiser et à reconnaître un pouvoir "hors de soi" , mieux encore : un pouvoir supra, que l'on désigne par le terme de gouvernance. En second lieu, l'ouvrage s'adresse naturellement aux gouvernants, eux aussi propriétaires ou mandataires, eux aussi sincères et consistants, afin qu'ils ne succombent pas à l'hubris, et comprennent ce phénomène si pernicieux : le pouvoir permet de ne pas être compétent et, dans les cas extrêmes, de n'avoir aucun compte à rendre. En troisième lieu, le propos passionnera aussi tous ceux qui s'intéressent à la gestion et au management, étudiants, experts, conseils, managers, qui souhaitent investiguer l'une des problématiques majeures du fonctionnement des organisations. En effet, dans de nombreuses organisations, les gouvernances ne fonctionnent pas bien, et leurs interactions avec la dirigeance pourraient singulièrement être améliorées. Il ne s'agit pas de fustiger ou de blâmer l'un ou l'autre de ces acteurs, mais de réconcilier leur action, par la mise en synergie de leur valeur ajoutée discriminante. Nous nous attachons à montrer que gouverner est un métier, que ce métier implique des finalités, des rôles, des postures et des compétences qui lui sont propres, dont il est nécessaire de prendre conscience pour un développement harmonieux.