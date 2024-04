Le livre pour quelle fin ?. Essai sur la responsabilité sociale de l’écriture

Que ce soit sous l'oppression de l'éducation ou du politique et même d'autres formes de pression qui échappent au langage, l'auteur est le seul responsable de ce qu'il écrit. Et contrairement aux autres formes d'expressions de l'art, le livre traverse le cours de l'histoire pour s'éterniser. Il porte en lui les fondements d'autres oeuvres humaines et en ce sens, il est le conservatoire de différents arts. L'histoire humaine doit prendre conscience de ces défis liés au livre, défi d'époques et de générations, et l'auteur en tant qu'acteur majeur de ce dispositif doit réinterroger sa place dans cette articulation humaine et essentielle. Si le livre est vecteur de progrès et surtout de communication entre générations, il est fondamental que les mots choisis sur les maux à questionner soient strictement nécessaires. Ce travail met en lumière le livre contemporain, avec une prégnance sur les contextes "en développement et africains notamment" . Il tente de le ramener à son utilité sociale avec comme dessein d'en faire un outil de participation à la construction commune. Il rappelle entre autres quelques éléments méthodologiques.