Wilderness. Ecrits perdus

"La vraie poésie ne veut rien dire, elle ne fait que révéler les possibles. Elle ouvre toutes les portes. A vous de franchir celle qui vous convient. C'est la raison pour laquelle je suis tellement attiré par la poésie, elle est si éternelle. Tant qu'il y aura des hommes, ils pourront se souvenir des mots et de leurs combinaisons. Seules la poésie et les chansons peuvent survivre à un holocauste. Personne ne peut mémoriser un roman entier, un film, une sculpture ou une peinture. Mais, tant qu'il y aura des êtres humains, les chansons et la poésie pourront perdurer. Si ma poésie a un but, c'est de libérer les gens de leurs oeillères, de démultiplier leurs sens". Ce recueil rassemble les écrits poétiques du chanteur des Doors, qu'il notait sur le vif dans des carnets découverts à Paris après sa mort.