Le Menteur. Bac 2025

Dans Folioplus classiques, le texte intégral, enrichi d'une lecture d'image, écho pictural de l'oeuvre, est suivi de sa mise en perspective organisée en six points : Mouvement littéraire : Vertige baroque, variations précieuses, prémices théoriques du classicisme Genre et registre : Une comédie pour les honnêtes gens L'écrivain à sa table de travail : Une adaptation en forme de chef-d'oeuvre Groupement de textes : Mensonge et inconstance, une vision baroque du monde, un rôle dramatique Chronologie : Pierre Corneille et son temps Fiche : Des pistes pour rendre compte de sa lecture.