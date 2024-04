Palestine, Israël, l'Orient. 40 ans d'expérience

Dans ce livre un fin connaisseur du monde arabe nous donne des clés pour déchiffrer l'escalade actuelle au Proche Orient - la passion de sa vie. Sa familiarité avec de grands personnages du monde arabe et sa profonde connaissance du conflit israélo - arabe ont permis à l'auteur de recueillir des témoignages uniques et de se plonger dans des secrets de cette région. Un ouvrage bousculant des idées reçues et révélant les faces cachées de la crise actuelle. J'ai articulé cet ouvrage de manière à mêler à mes connaissances intimes ce qu'il convient, à mes yeux, de savoir sur cette région fondamentalement imprévisible. Les dramatiques événements d'octobre 2023 prouvent qu'il est nécessaire d'être conscient des pulsions qui l'agitent. Il est urgent et sage de comprendre ce qui détermine les comportement individuels ou collectifs des uns et des autres en Orient.