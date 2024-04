Alcide, le bourreau

Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Un bourreau à la retraite sort de sa tanière pour venger sa douce Marie, assassinée sauvagement. Un jeune homme extravagant, nonchalant mais séduisant doit l'accompagner et veiller à sa sécurité. Un duo improbable mène l'enquête pour retrouver le meurtrier de leur petite protégée. Une mission qui fait revivre les sombres souvenirs du célèbre Bourreau de Portneuf... Alcide Paquet, personnage haut en couleur découvert dans La Princesse au petit pois, convaincu de l'incompétence de la police, revêt son costume de bourreau afin de faire justice lui-même. Aidé malgré lui par Red, jeune homme fantasque et violent, il voit ses repères tomber les uns après les autres et ses chaînes se briser. Dans l'oeil du cyclone, il entrevoit enfin la vie dont on l'a toujours privé.