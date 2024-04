GEOBook Patrimoine de France

Découvrez le patrimoine architectural et culturel français dans ce nouveau GEOBOOK. Avec ses superbes photos GEO et ses informations pratiques détaillées, ce GEOBOOK est l'outil indispensable pour choisir et préparer ses vacances culturelles. Tous les départements français, de région en région Pour chaque destination, toutes les infos pratiques et les points d'intérêts à découvrir sur place Des tableaux pour choisir son voyage en fonction de ses intérêts (sites gallo-romains, châteaux, musées, patrimoine militaire et mémorial...) Des pages thématiques transversales pour sillonner la France autrement : les plus belles gares, les plus beaux ponts... Des circuits géographiques pour découvrir les trésors de chaque département