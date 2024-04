Les charognards visent toujours les yeux en premier

Il ne lui restait plus qu'à enflammer la mèche et lancer le bâton de dynamite. La jeune Suzie Westerfield, l'innocence pure, n'avait jamais prévu de basculer dans un tel monde de violence. Accompagnée de son irascible grand-mère, elle prend les armes afin de venger sa famille, assassinée par Benjamin Theodore Kelly. Homme charmant au visage d'angelot, il a massacré tous les habitants d'une petite ville d'Arizona. Dans son sillon, les charognards se régalent des corps décapités et les chasseurs de primes, alléchés par les 12 000 dollars que vaut la tête de Kelly, s'égarent dans les vallées infestées de bandits. Mais la compétition est rude lorsque le célèbre marshal fédéral Douglas Alison Larcher, un vieil acariâtre obstiné, se met à son tour à la recherche du tueur. Sous l'ombre des vautours, le soleil tape fort, les armes tirent aveuglément et les cadavres n'ont plus leur mot à dire. Pour survivre, Suzie devra choisir ses propres alliances dans un univers qui ignore aussi bien la loi que la morale.