La petite grande Chaventure d'Ajax

Ajax est de retour dans sa première Petite Grande Chaventure ! Alors que toute la famille rentre de vacances, Ajax se perd en chemin ! Egaré dans la ville, le matou le plus mignon du monde voit alors ses pires craintes se réaliser : le voilà séparé de sa précieuse et adorée Mortelle Adèle ! Hors de question pour lui de laisser sa maîtresse privée de câlins et de ronronnements, il décide de tout mettre en oeuvre pour la retrouver ! Mais pour un chat qui n'a jamais quitté le salon douillet de sa maison, ce périple devient une aventure à part entière. L'occasion pour le petit félin de faire la connaissance d'un monde qui lui était jusque-là inconnu, et de se faire de nouveaux amis !