Skincare expert - Le guide pour prendre soin de sa peau et créer sa routine adaptée

Le guide pour prendre soin de sa peau et créer sa routine adaptée Sérum, lotion, baume, crème, hydrolat, masque, etc. , il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer pour élaborer une skincare routine. Face à la multitude de produits et de principes actifs, trouver les soins adaptés à sa peau peut devenir un véritable dé? . Dans ce livre, Lucie, esthéticienne de formation et créatrice de contenu spécialisée en cosmétique, t'accom-pagne, comme en institut, pour réaliser un diagnostic de ta peau a ? n de comprendre son type, son état et ses besoins spéci ? ques. Que ta peau soit sèche, mixte, grasse, sensible, déshydratée, acnéique, ou une combinaison de ces caractéristiques, Lucie te fera découvrir tous les actifs, leurs bienfaits, et comment les appliquer. Les conseils produits te permettront de piocher parmi ceux qui sont les plus ef ? caces sur le marché : testés et approuvés par Lucie ! Tu pourras ainsi créer une routine qui convient à ta peau, à tes envies et à ton budget. Tous les conseils et les habitudes à mettre en place au quotidien pour protéger, entretenir et prendre soin de ta peau en toute autonomie !