La Cage de la Mante Religieuse - Tome 05

Après avoir mis le feu au manoir Tôma, Ikurô est sauvé in extremis des flammes par son grand frère Ranzô, qui l'entraîne loin de l'incendie... et loin de Norihiko, emprisonné dans l'ancienne cage de Ranzô. Les deux frères sont recueillis par Iida, l'ancien ami d'université d'Ikurô, qui se trouve sur les lieux. Iida, qui enquête sur une affaire de corruption au sein du gouvernement dans laquelle est impliquée la famille Tôma, décide de cacher Ikurô et Ranzô chez lui. Quant à Norihiko, il parvient de justesse à s'extirper des flammes grâce à l'aide de Ken'ichi... qu'il poignarde avant de disparaître dans la nature. Sachiko, la femme d'Ikurô, tente tant bien que mal de remettre sa vie sur de bons rails...