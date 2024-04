Dynamique de la protection sociale de l'enfance au Cameroun et en Afrique

L'engagement sans cesse renouvelé de la communauté internationale d'assurer au mieux la protection sociale de l'enfance est une option tant positive que salutaire : une enfance bien assumée et protégée socialement garantit une régénérescence harmonieuse de l'espèce humaine. La batterie de mesures institutionnelles prises et implémentées par les Etats africains prend évidemment en compte les résultats et recommandations issus de nombreux travaux scientifiques à fort raisonnement heuristique et empirique. Cet ouvrage constitue un outil d'aide et d'orientation des politiques publiques en ce sens qu'il apporte des solutions alternatives à la situation de désoeuvrement social de nombreux enfants africains. Les ruptures et les permanences liées à l'historicité du droit de l'enfance font ressortir plusieurs problématiques : le poids de la tradition, la place de la colonisation, l'influence de la conjoncture économique, les enjeux et les défis de la coopération étrangère dans cette dynamique.