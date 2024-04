Fille, 1983

En 1983, à seize ans, Linn Ullmann passe une nuit à Paris qui la changera à jamais. Près de quarante ans plus tard, elle tente de comprendre la jeune fille qu'elle a été. Des souvenirs obsédants la ramènent à cette adolescente en rébellion contre sa vie, ses parents célèbres, son lycée à New York où elle réside avec sa mère. Et puis cette folle décision de prendre un avion pour Paris, seule, parce qu'un célèbre photographe croisé dans un ascenseur la réclame pour un shooting de mode. Perdue dans une capitale qu'elle ne connaît pas, elle erre dans les rues, avant d'être livrée aux mains d'un homme de trente ans son aîné. Un récit bouleversant d'une rare franchise, qui est aussi une réflexion sur le pouvoir et l'impuissance, le désir et la honte, la beauté et l'oubli. Traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud