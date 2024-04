Le nouveau roman de Carène Ponte vous embarque à New York sur les planches de Broadway ! Ginger a toujours été une battante dans la vie. Partie de rien, elle a créé avec succès son restaurant et l'a géré de main de maître pendant dix ans. Quand le cancer a pointé son nez, il n'était donc pas question de se laisser aller. Mais ce matin-là, alors que le médecin lui annonce une récidive, Ginger accuse le coup. La soirée piano-bar dans laquelle sa meilleure amie Lola l'entraîne lui fait oublier un instant la mauvaise nouvelle. De retour chez elle, nostalgique, Ginger déniche dans un carton de souvenirs une vidéo où elle chante un extrait de comédie musicale. C'était son grand rêve à quinze ans : chanter sur une scène à Broadway. Elle se couche, sans trouver le sommeil. Elle ne le sait pas encore, mais elle a pris sa décision. Au diable les traitements et les médecins, elle veut profiter du temps qui lui reste.