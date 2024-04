Quand Transom Shultz disparaît, peu après son retour dans sa ville natale de Fallen Mountains, en Pennsylvanie, ses secrets enfouis ne sont pas les seuls à menacer de refaire surface... Lorsque Transom Shultz disparaît, peu après son retour dans sa ville natale de Fallen Mountains, ses secrets ne sont pas les seuls à menacer de ressurgir. Ce coin reculé de Pennsylvanie abrite autant de crimes passés que de méfaits présents. Un acte terrible a été commis il y a dix-sept ans, que Red, le shérif, regrette encore aujourd'hui d'avoir étouffé, un acte donc la victime pourrait vouloir se venger. Chase, ancien ami - presque frère même - de Transom, est quant à lui dévasté par l'atroce trahison de ce dernier. Et Laney craint qu'une erreur irréfléchie commise avec Transom ne fasse voler en éclats tout ce qu'elle a construit. Alors que la recherche de Transom s'intensifie et que les histoires sombres et enchevêtrées des habitants se dévoilent, chacun va devoir faire un choix : vivre dans l'ombre du passé ou révéler l'inavouable, quitte à tout perdre. " Si Les Rancoeurs et la Terre semble emprunter les codes du roman noir, Kimi Cunningham Grant dépasse le genre. Révélée dès son premier roman, le remarquable Silence des repentis, l'Américaine confirme tout son talent. " Le Figaro Littéraire Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alice Delarbre