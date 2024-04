The Alexis Empire Chronicle - Pack promo vol. 01 et 02 - édition limitée

Voici l'histoire d'une grande contre-attaque et de la naissance d'un guerrier de légende ! Un récit d'heroic fantasy épique et furieux ! Alors que le monde est plongé dans une période de troubles, Léonate perd sa patrie suite à une trahison. Couvert d'infamie et imputé du surnom de prince vampire , il sombre dans la tristesse et la déchéance. Mais son histoire ne fait que commencer. Illustres généraux, femmes de talent, sages et prodiges se rassemblent autour du jeune homme qui a juré de se relever. Voici venu le temps d'exercer la vengeance et de mener une virulente riposte pour éliminer le mal qui gangrène l'empire. Plongez au coeur d'un grand récit de guerre épique, ponctué de bravoure, d'exploits et de stratégies militaires dans un univers d'heroic fantasy !