Le doudou partagé

Ce matin, petit bébé est né ! Mais pas dans n'importe quelle famille... ... il est arrivé dans une famille nouvelle génération, une famille anti-gaspillage et surconsommation ! Pour le gâter, vous pouvez lui offrir : des pyjamas tout doux déjà portés, vos livres préférés aux pages mille fois tournées, ou des jouets cabossés et beaucoup utilisés. Et moi, son aînée, je vais lui réserver un cadeau précieux, dix fois perdu et dix fois retrouvé, lavé, raccommodé et même rapiécé, avec qui j'ai pleuré et qui m'a consolée : j'ai nommé, mon doudou adoré ! C'est maintenant un doudou partagé, avec le plus beau des bébés.