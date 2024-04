Marvel - Les aventures des Avengers : Les maîtres du mal

Quand une menace surgie du passé de Captain America réapparaît, les Avengers font front ! Iron Man, Hulk, Giant-Girl, Tornade, Wolverine et Spider-Man s'unissent autour de la Légende Vivante pour affronter le Baron Zémo, mais aussi les Maîtres du Mal, Fin Fang Foom et les U-Foes ! Refonte de la gamme MARVEL ADVENTURES, qui propose des histoires adaptées au public le plus jeune. Les Avengers sont de la partie, avec un casting élargi qui accueille aussi bien Wolverine que Spider-Man !