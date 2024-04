Ca commence par une graine

Comment une petite chose peut mener à une grande aventure Tout commence avec une grosse noix tombée d'un arbre S'en échappe une graine qui se retrouve enfouie sous terre ; elle poussera jusqu'à devenir un immense noyer du Brésil Es-tu prêt à t'élancer dans la jungle avec elle Une histoire émouvante et documentée pour découvrir la vie d'un arbre et la plus grande forêt tropicale de la planète Avec une carte à déployer en fin d'ouvrage