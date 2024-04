Les enquêtes de Lady Hardcastle Tome 7 : Meurtre en plein ciel

En cet été 1911, l'aviation est à la mode. Et l'excentrique Lady Hardcastle, en véritable aventurière, rêve de prendre l'air à bord de l'un de ces fascinants aéroplanes. L'occasion rêvée se présente lorsqu'on lui demande de mener des investigations dans l'usine aéronautique voisine. Un pilote d'essai y a trouvé la mort alors qu'il faisait un test de parachute. Simple accident ? Pas selon Lady Hardcastle et Florence, son inimitable dame de compagnie, persuadées qu'il s'agit d'un meurtre... Entre les espions étrangers et les employés qui se livrent à une concurrence acharnée, l'aérodrome fourmille de suspects. Attachez vos ceintures ! Lady Hardcastle est aux commandes et n'atterrira pas avant d'avoir démasqué le coupable. Hors de question qu'il y ait un autre meurtre en plein ciel...