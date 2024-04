Politiques sociales. 100 fiches, Edition 2024-2025

Structuré sous forme de fiches synthétiques et pédagogiques, cet outil privilégie une approche transversale et des angles thématiques. Il vous permet d'approfondir vos connaissances et de maîtriser les origines, les évolutions, les principaux enjeux, les priorités actuelles des politiques sociales en France, ainsi que leurs acteurs et modes d'intervention.LES GRANDS THEMES La santé Les personnes en situation de handicap Les personnes âgées La famille et l'enfant Les jeunes L'accueil et l'accompagnement des étrangers L'emploi et la lutte contre l'exclusion sociale Le logement La politique de la ville