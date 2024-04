Paris (version anglaise)

Avec 35 millions de touristes annuels, Paris est la première destination mondiale ! Ce "Docs à coller" explore, en anglais, la plus grande ville de France : ses monuments, ses avenues, ses parcs, ses musées, ses habitants et même ses toits ! Pour accompagner la visite de tous les touristes en herbe Un petit documentaire ludique et interactif qui permet de découvrir Paris en collant et en s'amusant... L'enfant apprend en positionnant des autocollants aux bons endroits. Idéal pour tous les enfants : pour préparer ceux qui vont visiter la capitale ou pour faire rêver ceux qui ne la connaissent pas. Un texte court en anglais Ce livre en anglais ravira les petits touristes, les enfants bilingues et ceux qui apprennent l'anglais, pour les familiariser avec la langue tout en découvrant notre capitale !