Ma guerre silencieuse

Il fut le premier des " Cinq de Cambridge " , tous devenus dans l'entre-deux-guerres des agents de l'Union soviétique. Issu d'une famille de la haute société anglaise, gentleman brillant et charmeur, Kim Philby fut recruté en 1934 par l'agent Arnold Deutsch dans les cercles étudiants favorables aux idéaux communistes. En 1943, il entra au MI6, le prestigieux service de renseignement de Sa Majesté. Pendant plus de deux décennies, il fut ainsi un modèle de " taupe " , celui-là même qui inspira à John le Carré son roman le plus célèbre. Agent double hors pair, il livra aux Soviétiques les secrets les plus sensibles du gouvernement britannique et l'identité de dizaines de ses agents de renseignement. Démasqué en 1963, il fut exfiltré à Moscou où il vécut jusqu'à sa mort. Ses Mémoires, pour la première fois disponibles en poche, retracent le parcours hors du commun de " l'espion le plus fascinant du xxe siècle " , figure du traître parfait en Angleterre, héros de la révolution dans le monde communiste... Texte présenté par Yvonnick Denoël, historien et spécialiste du renseignement, auteur du Livre noir de la CIA et des Guerres secrètes du Mossad.