Prier 15 jours avec Silouane

Révélés par son disciple Sophrony, la vie et les écrits de Silouane (1866-1938), moine russe du mont Athos, ont touché le coeur et changé l'existence d'innombrables personnes, bien au-delà des frontières de l'Eglise orthodoxe et même du christianisme. C'est que le starets, canonisé en 1987 par le patriarcat oecuménique de Constantinople, qui a affronté l'athéisme militant et traversé le désespoir, est un témoin lumineux de la miséricorde de Dieu et de sa solidarité avec les souffrances des êtres humains, un apôtre de la compassion pour toute la création et de la communion. A sa suite, sur la voie qu'il nous propose dans l'Esprit Saint - chemin d'humilité, de kénose et de repentir orienté vers l'amour des ennemis -, nous sommes amenés à dépasser les divisions de tous ordres : confessionnelles, culturelles, individuelles. Un dépassement intérieur, par la transformation du coeur. Michel Maxime Egger est sociologue et écothéologien d'enracinement orthodoxe, auteur de plusieurs essais sur l'écospiritualité et l'écopsychologie. Il anime le site trilogies. org, au carrefour de la spiritualité et des enjeux contemporains.