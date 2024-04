Madeleine Delbrêl et le scoutisme

Dans l'ensemble des ouvrages publiés sur Madeleine Delbrêl, il manquait une étude sur son engagement dans le scoutisme, engagement qui a tenu une place importante dans sa vie entre 1926 et 1933. Les grandes lignes étaient connues, mais aucune publication n'avait encore permis d'en explorer la richesse. L'auteur, le père Sayed Marroun, montre comment le scoutisme a contribué à structurer la personnalité spirituelle de Madeleine Delbrêl, et particulièrement à développer chez elle une spiritualité fondée sur le mystère pascal. Son itinéraire au sein du scoutisme a imprégné sa vie et sa pensée. Un travail d'archives très approfondi a permis d'asseoir cette réflexion sur un ensemble d'articles et d'ouvrages soigneusement examinés par l'auteur. Le père Sayed Marroun, est prêtre libanais, curé de paroisse. Il est directeur spirituel du séminaire patriarcal maronite à Ghazir (Liban) et responsable du bureau des prêtres pour l'archidiocèse de Tripoli. Docteur en théologie, il a soutenu sa thèse en décembre 2016, à l'Institut catholique de Paris, conjointement avec l'Université catholique de Louvain (Belgique), sur le sujet suivant : "L'assimilation et l'expansion du mystère pascal par l'existence chrétienne dans la pensée de Madeleine Delbrêl" .