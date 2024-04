Les sentiers d'Emilie dans les Pyrénées Aragonaises. 52 promenades et randonnées pour tous, 3e édition

Emilie joue à saute frontière pour des week-ends balades en Aragón Pyrénées espagnoles Dépaysement garanti ? Emilie nous invite à la suivre hors de l'hexagone de l'autre côté des Pyrénées Un saut de puce par-delà la frontière et vous voici en Aragón pour un dépaysement total en famille le temps d'un week-end En Aragón tout est différent Le rythme de vie " à l'espagnole " les paysages à couper le souffle et la clémence du climat... Alors que la pluie arrose copieusement le versant français le soleil brille souvent dès la frontière passée ? Les Pyrénées aragonaises sont le coeur historique de l'Espagne C'est d'ici qu'est partie la reconquête et que la guerre civile a connu ses derniers soubresauts Emilie vous propose une cinquantaine de balades à pied regroupées en secteurs tous différents - Parc naturel des Pyrénées occidentales Jacetenia Mallos de Riglos Alto Gallego Sierra de Guara Ordesa l'Ainsa Posets Maladeta val d'Isabena - avec pour chacun d'entre eux une partie " visites et renseignements pratiques " De quoi profiter d'un bon nombre de week-ends en variant les découvertes Avec en prime quelques randonnées aquatiques pour jouer aux aventuriers dans les canons&NewLine ; En publiant cette nouvelle édition nous avons à coeur de pérenniser l'oeuvre de Gérard Caubet qui a quitté en 2021 Nous avons apporté quelques modifications dans le respect de l'ouvrage initial et actualisé les contenus&NewLine ; En bonus un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone via l'application mobile de votre choix